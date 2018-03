Hamilton: Wij hebben geen party modus

Door Arjan Schouten



Natuurlijk ging het er weer over, in de persconferentie na de kwalificatie. Over die zogenaamde ‘Party Mode’ die ze bij Mercedes even in kunnen schakelen in de kwalificatie. Net wat extra power voor een ultiem rondje. Het leek er sterk op dat die extra boost Hamilton de pole position bracht, want in die laatste omloop door Albert Park maakte hij gehakt van de concurrentie. ,,Wel, ik kan je verzekeren dat wij niet over zoiets als een ‘Party Mode’ beschikken’‘, sprak Hamilton alle verhalen tegen. ,,Ik gebruikte in de tweede kwalificatie precies hetzelfde als in de derde kwalificatie.”



Hij leek de enige in de zaal te zijn die zijn eigen bewering geloofde. De blikken van de Ferrari-coureurs naast hem aan de tafel vertelden genoeg. ,,Wat was je daarvoor eigenlijk aan het doen dan’‘, wilde Sebastian Vettel, die er overduidelijk niets van geloofde, dan wel graag weten. ,,Wachten om een goede ronde neer te zetten en die grijs van je gezicht te vegen’‘, klonk het weer uit de mond van Hamilton.