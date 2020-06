Hamilton wordt gehoord, dus spreekt hij zich uit

Vannacht om 02.00 uur Vijf dingen die u moet weten over het IndyCar-de­buut van Rinus VeeKay

6 juni Op Max Verstappen moeten we nog een maandje wachten, maar met Rinus van Kalmthout start vannacht wel een andere Nederlandse coureur in een grote raceklasse. De Hoofddorper debuteert in Texas in de IndyCar. Wat u moet weten als u vannacht live naar de race op Ziggo (zondagochtend 02.00 uur) gaat kijken.