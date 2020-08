Hamilton ziet nog altijd gevaar in Verstappen: ‘Zitten in race dicht op elkaar’

Hamilton benadrukt dat Verstappen uitviel in de openingsrace in Oostenrijk en toen geen punten scoorde. Daarna volgden een overwinning, drie tweede plaatsen en een derde plaats voor de Nederlander. ,,Als je die eerste race wegstreept, zou het verschil in punten veel kleiner zijn dan nu het geval is. Tot nog toe doet Mercedes het beter in de kwalificaties en dat is een voordeel, maar in de races zitten Mercedes en Red Bull dicht op elkaar. We zijn nog niet eens halverwege het seizoen, dus het is zaak alert te blijven en heel goed op Max te letten; hij is voor mij nog steeds een titelkandidaat.”



Hamilton leidt met 132 punten, Verstappen volgt met 95 punten. De Fin Valtteri Bottas van Mercedes is de nummer drie in de stand met 89 punten.