Hielp andere aanpak Verstappen naar derde plaats in Canada?

Door Arjan Schouten



Een echte reden werd niet benoemd, maar duidelijk is wel dat Red Bull Racing na zes raceweekenden vol incidenten de benadering van hun groeibriljant in Canada eens op wilde schudden. Naar zijn 67ste Grand Prix in de Formule 1 was Max Verstappen voor het eerst helemaal alleen afgereisd. Zonder zijn vaste entourage. Vader Jos was er niet bij, om hem bij te staan. Manager Raymond Vermeulen bleef ook thuis. En ook zijn moeder of zus vierden in de knusse, smalle paddock van Circuit Gilles Villeneuve die derde plaats niet met Limburger mee.



Teambaas Christian Horner begon er in zijn nabeschouwing zelf over. ,,Max’ aanpak was hier ietsje anders. Hij was hier voor het eerst helemaal alleen. Het is net weer even wat anders. Of het bijgedragen heeft aan zijn sterke weekend is onmogelijk om te zeggen’’, meende de Brit, die in Monaco al een verandering in aanpak opperde. ,,Feit is dat Max nog steeds aan het ontwikkelen en rijpen is als een coureur.’’