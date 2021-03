Hinder door slecht zicht? Met deze omstandigheden krijgen Verstappen en collega's te maken

De favorieten­rol, Verstappen bedankt voor de eer: ‘Het leidt alleen maar af’

7:29 Hoewel er dit keer maar een goede honderd dagen zitten tussen de laatste wedstrijd van het vorige seizoen en de openingsrace van dit jaar, kan het voor Max Verstappen niet snel genoeg beginnen. Dan kan iedereen zien of hij Lewis Hamilton kan bijhouden, of niet, of andersom.