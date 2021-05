Historische dubbelslag: Verstappen wint GP van Monaco en is eerste Nederlandse WK-leider ooit

Video'sVoor het eerst in de historie van de Formule 1 leidt een Nederlander het wereldkampioenschap. Max Verstappen won de Grand Prix van Monaco, en met rivaal Lewis Hamilton slechts op de zevende plek is het verschil in de titelstrijd nu vier punten in het voordeel van Verstappen. Carlos Sainz en Lando Norris maakten het podium compleet in een race die al vóór de start werd getekend.

Door Rik Spekenbrink



Voor de rest van zijn leven kan Max Verstappen zeggen dat hij de illustere Grand Prix van Monaco ooit heeft gewonnen. Hij schaarde zich zondagmiddag in het prinsdom bij een mooie reeks coureurs op de erelijst. En hij deed dat op de manier die hij het liefst heeft: overtuigend, onbedreigd, saai.

,,Dat was een fabuleuze race Max”, kreeg Verstappen te horen van zijn engineer. ,,Dit was jouw middag, je bent een Monaco Grand Prix-winnaar”, voegde teambaas Christian Horner toe. ,,Ik ben super blij”, reageerde Verstappen na een historische dag.

Die was veertig minuten voor de start van de Grand Prix in Monaco eigenlijk al begonnen. Charles Leclerc, de man op pole position, merkte bij het naar de grid rijden dat zijn versnellingsbak toch niet in orde was. Hij stuurde zijn Ferrari de garage in, waar al snel het bericht kwam dat hij niet op tijd op de grid zou kunnen komen en Max Verstappen dus een virtuele pole position cadeau kreeg. En niet veel later werd het nog erger voor de Monegask: er ging een streep door zijn race. Zwaaiend naar de fans liep Leclerc geëmotioneerd door de pitstraat. Zijn grote droom, ooit zijn thuisrace winnen, viel in duigen. Een ketser van Ferrari, dat juist zondagochtend het bericht van zaterdagavond bevestigde dat er geen serieuze schade was ontdekt aan de auto van Leclerc. Die was in het slot van de kwalificatie tegen de vangrail gereden. Een eventuele wissel van de versnellingsbak zou hem een gridstraf kosten van vijf plekken, maar dat achtte het Italiaanse team dus niet nodig.

Verstappen startte vanaf het tweede startvakje dus alsnog van ‘pole position’. Valtteri Bottas was bij het doven van de lichten iets beter weg, maar Verstappen stuurde zijn auto ferm naar rechts en liet de Fin geen ruimte. Hij leidde de race, achter hem waren er ook geen wisselingen van positie, Lewis Hamilton lag zesde.

En daarna verliep de race zoals die zo vaak verloopt in het prinsdom. Een optocht, parade, processie, alle bekende typeringen kwamen weer voorbij. Omdat te dicht volgen van de voorganger eigenlijk niet gaat, is er amper actie op de baan.

Het was dus wachten op een incident, of de pitstops. En in dit geval gingen die twee samen. Bij Valtteri Bottas ging het he-le-maal mis. De rechter voorband kwam niet los, wat de monteurs ook deden, de wielmoer zat muurvast. Het betekende na anderhalve minuut ploeteren einde verhaal voor de Mercedes-coureur. Het was overigens niet de eerste keer dat er in de pitstops iets mis ging bij het team.

Ondertussen was kopman Hamilton ook boos, zijn ‘undercut’ op Pierre Gasly had geen succes, de Fransman bleef hem voor nadat ook die vers rubber. Sterker nog: Hamilton verloor ook nog een plek aan Sebastian Vettel én Sergio Perez, die langer buiten bleven en die keuze zagen uitbetalen.

Red Bull Racing had de boel dus uitstekend voor elkaar in Monaco. Verstappen had virtueel de leiding in het wereldkampioenschap in handen, Pérez lag vierde, Hamilton slechts zevende. Daarmee zou Mercedes ook de leiding in het constructeurskampioenschap verliezen.



Voor de Limburger was het een kwestie van uitrijden. Heel blijven, geen foutje maken, want hoe comfortabel het er ook uit zag, op de smalle baan kan één moment van verminderde concentratie alles veranderen.

Maar dat liet Verstappen zich niet gebeuren. Voor het eerst in zijn carrière stond hij op het podium in zijn woonplaats. En sloeg hij dus hard terug richting Hamilton. Na vier spannende races in 2021 leek er een eerste tekening te komen in het wereldkampioenschap, met de Brit drie keer als winnaar. Maar in Monaco verspeelde Mercedes de vakkundig opgebouwde voorsprong in een paar dagen tijd.

