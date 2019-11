Honda en Red Bull verlengen contract tot en met 2021

Het vorige contract liep tot en met volgend seizoen, maar Honda gaat dus nog minimaal een jaar langer door met Red Bull. Het seizoen van 2021 wordt een bijzonder jaar, omdat er dan nieuwe regels worden geïntroduceerd in de Formule 1, die het racen moeten verbeteren, maar ook de kosten moeten drukken. Mede daarom wil Honda langer door.



Honda en Red Bull zijn vanaf dit seizoen aan elkaar verbonden, nadat de Oostenrijkse renstal eerder met Renault samenwerkte. Die verbintenis was in het begin zeer succesvol en leverde ook vier wereldtitels op voor het team en Sebastian Vettel, maar in de jaren dat Verstappen met de Renault-motor reed was het kommer en kwel.



Dit seizoen zou voor Honda en Red Bull een overgangsjaar zijn, maar de Japanners leveren al vanaf het begin een uiterst betrouwbare motor die ook nog eens zeer snel ontwikkeld wordt. Het gat met Mercedes en Ferrari is al aanzienlijk verkleind, waardoor er veel vertrouwen is voor de toekomst.



Of Verstappen in 2021 ook nog voor Red Bull-Honda zal rijden is onbekend. Het contract van de Nederlander, net als voor veel andere topcoureurs, loopt volgend jaar af. Verstappen heeft wel altijd aangegeven dat hij zeer goed op zijn plek zit bij Red Bull. Dit seizoen won hij drie Grands Prix en zondag staat de laatste race van het jaar op het programma in Abu Dhabi.



Het zusterteam van Red Bull, Toro Rosso, zal ook tot 2021 met de motoren van Honda rijden. Toro Rosso gaat vanaf volgend seizoen door onder de naam Alpha Tauri. Toro Rosso reed ook in 2018 met de Honda-motor als test voor het topteam Red Bull.



In de race van Brazilië eindigde Verstappen als eerste en pakte Pierre Gasly voor Toro Rosso de tweede plek. Het was voor het eerst in 28 jaar dat Honda weer een 1-2 veroverde in een Grand Prix. In die periode leverde het de motoren aan McLaren, waar Ayrton Senna en Gerhard Berger reden.