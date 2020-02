Horner: Balanceren tussen presteren en aan 2021 denken

Door Arjan Schouten

Loop bij Red Bull Racing in Spanje de houten hospitality in en je voelt het meteen. Vertrouwen. Rust. Zin in het seizoen. Explicieter dan ooit wordt uitgesproken dat in 2020 alleen de wereldtitel telt. Die eerste testdag met bijna 170 rondes voor Max Verstappen paste uitstekend in dat verhaal. Mercedes-aantallen, die horen bij de start van een seizoen waarin alleen het hoogste telt.

Maar de complicerende factor in dat verhaal is dat 2020 wel een aparte benadering vraagt. Aan het einde van het huidige F1-reglement kunnen immers niet alle pijlen gericht zijn op alleen de komende tien maanden. Hoe historisch dat snelle succes ook zou zijn, in 2021 veranderen de auto’s behoorlijk. Dus ook daar moet aandacht aan besteed worden. ,,Dit jaar wordt een evenwichtsoefening”, verwacht teambaas Christian Horner dan ook. ,,Balanceren. Natuurlijk gaan we vol pushen met de RB16. Maar de RB17 wordt straks een heel andere auto vanwege de nieuwe regelgeving.”

Dus zijn creatieve geesten binnen de teamleiding, het team van de hoogste technische baas Adrian Newey, al volop bezig met de verre toekomst. ,,Veel van de mensen van Adrian focussen nu al vol op de RB17. Het gaat er dit jaar vooral om dat je de bepaalde middelen die je hebt zo gebruikt dat het niet ten koste gaat van de prestaties op de baan.”

Het is een complex vraagstuk waar alle teams mee zitten, zeker omdat vanaf 2021 ook de budgetten nog eens begrensd worden. Maar teveel met de toekomst bezig zijn, kan ook weer een weggegooid jaar opleveren. Horner: ,,Je moet dit jaar een paar borden draaiende houden. De middelen die je hebt zo efficiënt en effectief mogelijk gebruiken. Nu denk ik dat we genoeg focussen op beide campagnes, maar na één derde van het seizoen zal die aandacht al wat meer naar de toekomst verschuiven.”

Idealiter zit Verstappen dan vol in het kampioenschap. Horner heeft er veel vertrouwen in, na de sterke start in Barcelona. ,,Bijna 170 rondjes reed Max. Ik denk niet dat we die aantallen ooit gehaald hebben op de eerste dag hier. We moesten Max bijna uit de auto tillen, hij reed bijna drie keer de afstand van de race.”

Wat Horner van de concurrentie vindt? ,,Mercedes ziet er weer sterk uit, zoals altijd. Ze zijn de zesvoudig regerend kampioen. Ferrari? Dat is nu wat moeilijker te zeggen, want je weet niet precies wat iedereen hier exact aan het doen is. Dus besteden we ook nog maar niet teveel tijd aan de gereden tijden, deze week.”