Horner: Geld speelt een rol bij Hamilton

,,Hij heeft een nogal dure levensstijl en is bovendien viervoudig wereldkampioen. Ik denk dat hij zo'n enorm bedrag vraagt, dat momenteel bij de leiding van Mercedes de tranen in de ogen schieten. Waarschijnlijk duurt het daarom zo lang eer het contract rond is'', liet Horner zich ontvallen tijdens een persbijeenkomst in Monaco, waar zondag de Grand Prix wordt verreden.



Teambaas Toto Wolff ging niet in op de geldvraag, maar herhaalde dat beide partijen met elkaar door willen en dat er geen haast is. ''Er is vooral e-mailverkeer over en weer. Maar er is geen enkele reden om te denken dat het niet rond komt'', aldus de Oostenrijker.