Horner: Red Bull ligt momenteel voor op Mercedes

,,We reden de eerste twee dagen met een andere achtervleugel. Daardoor was het moeilijk de auto uit te balanceren. Vandaag is pas de achtervleugel binnengekomen die speciaal voor Barcelona is”, vertelt Horner aan het Duitse Auto, Motor und Sport.



Volgens Horner ligt Red Bull volledig op schema. ,,De auto werkt zoals we hadden voorspeld en de Honda-motor is net een raket. Max is dolgelukkig. Hij voelt de extra kracht.”