Hülkenberg ongedeerd na beangstigende crash

Video Verstappen over kwalifica­tie: ‘Gevoel niet top’

9:20 Die laatste kwalificatie van 2018 was er voor Max Verstappen met P6 als uitkomst een om snel te vergeten. Maar met de winter voor de deur wenste hij daar niet al teveel woorden aan te besteden. ,,Overkomt dit je midden in het seizoen dan ben je even pissed off, nu is dit geen drama.‘’