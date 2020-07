Hungaroring: voor altijd het decor van die eerste historische pole van Verstappen

Cijfers en feiten

Behalve die 20 races die Zsolt Baumgartner begin deze eeuw reed, speelt Hongarije nauwelijks een rol in de Formule 1-geschiedenis. Maar de stop op de Hungaroring, dertig autominuten van hartje Boedapest, is al jarenlang vaste prik op de kalender van de koningsklasse. Sinds augustus 1986 is de Grote Prijs van Hongarije er al onafgebroken bij, zondag wacht de 35ste GP op het 4300 meter lange technische circuit. Bernie Ecclestone had aanvankelijk zijn zinnen gezet op een race in Rusland, maar na een tip van een vriend werd Boedapest het decor van de eerste Formule 1-race achter het IJzeren Gordijn. En dat bochtige circuit - niet voor niets al jaren ‘Monaco zonder muren en jachten’ genoemd - viel meteen in de smaak bij coureurs en fans. De condities? Normaal is het er bloedheet en stoffig, maar dat het er ook nattig kan zijn bewees de editie van 2006. Na een verfrissende ochtendbui won Jenson Button er op een lastige, opdrogende baan toen zijn eerste F1-race.

Hoe presteerde Max er?

Sterk en constant. Behalve een uitvalbeurt vanwege een motorprobleem in 2018 finishte hij er namens Toro Rosso en Red Bull Racing altijd in de top-5. Die vierde plaats in debuutjaar 2015 was natuurlijk sensationeel, na een incidentrijke race kon hij het amper geloven toen ze hem van de pitmuur vertelden op welke positie hij geëindigd was. Zijn andere hoogtepunt in Hongarije was natuurlijk de kwalificatie van vorig jaar. Voor altijd zal de Hungaroring aan Verstappen verbonden blijven als het circuit waar hij voor het eerst van poleposition mocht starten. Zo vaak zat hij er eerder al dicht tegenaan, maar steeds was een Mercedes, Ferrari of teamgenoot Daniel Ricciardo hem net te snel af. Maar in 1.14,572 legde hij twaalf maanden terug dan toch voor het eerst beslag op pole, slechts op 0,018 van Valtteri Bottas en 0,197 van Lewis Hamilton. Die eerste poleposition die zou vanzelf wel komen, hield Verstappen altijd vol. En toen die pole kwam, was de blijdschap groot. ,,Beter laat dan nooit’’, kreeg hij te horen over de boordradio. ,,YES. Ongelofelijk, ik ben heel blij’’, jubelde hij zelf. ,,De race is natuurlijk belangrijker, maar dit was een hele fijne.’’