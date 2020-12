Iconische naam terug in Formule 1: Mick Schumacher treedt in voetsporen vader

Door Arjan Schouten



Geen verrassing meer, wél geweldig nieuws voor de koningsklasse van de autosport. De langverwachte rentree van de naam Schumacher is nu definitief aanstaande. Ruim acht jaar na het vertrek van vader Michael stapt zijn 21-jarige zoon Mick Schumacher volgend seizoen in. De Duitser die momenteel het Formule 2-kampioenschap leidt, krijgt zoals verwacht een zitje bij het Amerikaanse Haas, waar hij teamgenoot wordt van de gisteren gepresenteerde Rus Nikita Mazepin.

Schumacher junior, die een meerjarig contract heeft getekend, bestuurt volgende week al meteen de Haas tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Op het Yas Marina Circuit komt hij een week later ook in actie tijdens de ‘young driver test’.

Volledig scherm Mick Schumacher in de Formule 2. © BSR Agency

Schumacher, talent van de Ferrari-academie, verdedigt namens Prema Racing nog een voorsprong van 12 punten in het Formule 2-kampioenschap dat in Bahrein toe is aan het slotweekend. Daarna wacht dus het échte werk voor de Duitser. ,,Dat vooruitzicht om straks dan eindelijk op de Formule 1-grid te staan maakt me ongelofelijk gelukkig. Ik heb er bijna geen woorden voor”, reageert Schumacher. ,,Ik heb altijd geloofd dat ik mijn Formule 1-droom zou realiseren. Ik kijk er enorm naar uit om straks samen met Haas aan dit avontuur te beginnen.”

Mick Schumacher was erbij toen zijn vader Michael in 2013 ernstig hoofdletsel opliep bij een ski-ongeluk in Frankrijk. Hoe het nu met zijn vader gaat, is een vraag waar maar heel weinig mensen het antwoord op weten. Aan Haas de lastige taak om de jonge Duitser publicitair enigszins uit de wind te houden, want de aandacht voor de coureur zal volgend jaar gigantisch zijn.

Geen mens die er nog aan twijfelde of hij Formule 1 zou halen, met een achternaam die voorbestemd lijkt voor een racecarrière. Even leek Alfa Romeo de beste papieren te hebben, maar nu loopt het traject dat idealiter ooit moet eindigen in een rode Ferrari dus via Haas. Teambaas Guenther Steiner liet Romain Grosjean en Kevin Magnussen vertrekken om ruimte te maken voor miljardairszoon Mazepin en dus Schumacher. Een piepjonge line-up zonder F1-ervaring.

,,Maar Formule 2 heeft zich uitgebreid bewezen als prima voedingsbodem voor talenten en zeker het veld van dit jaar is een van de meest competitieve van de recente seizoenen”, gelooft Steiner. ,,Mick heeft races gewonnen, op het podium gestaan en zich bewezen in de strijd met toptalent. Ik geloof oprecht dat hij een kans verdient puur op basis van zijn talent.”

Schumacher maakte vorig seizoen al zijn F1-debuut in een test in Bahrein. Twee maanden terug zou hij zijn officiële debuut maken in een training namens Alfa Romeo, maar die vuurdoop viel op de Nurburgring letterlijk en figuurlijk in het water.