‘Ik ga niet liegen, Mercedes verslaan wordt héél lastig’

De baan in Abu Dhabi is er niet een waar inhalen een makkie is en daar komt nog eens bij dat er een zesvoudig wereldkampioen in een wel heel dominante Mercedes schuin voor zijn neus van poleposition start. Lewis Hamilton, die er op gebrand is om het jaar waarin hij voor de zesde keer de wereldtitel pakte ook in stijl af te sluiten. Als seizoen 2019 dooft met veel vuurwerkgeweld in het Midden-Oosten wil Hamilton nog één keer het stralende middelpunt zijn. En daar heeft hij ook uitmuntende papieren voor, want Mercedes won hier alles in het hybride tijdperk sinds 2014. De grootste concurrentie komt dus van binnenuit, maar zijn teammaat Valtteri Bottas start helemaal van achteren.



De concurrent die hem dus pijn moet doen is Verstappen, doorgeschoven naar P2 vanwege de gridstraf voor Bottas. Maar die lijkt zich bij voorbaat al niet teveel illusies te maken voor morgen. ,,Of ik hier kan winnen? Tja, daar ga je altijd wel vol voor, natuurlijk. Maar ik moet het ook wel realistisch blijven bekijken”, weet Verstappen. ,,Mercedes is hier extreem snel. Heel erg dominant. En natuurlijk ga ik er wel alles voor doen. Maar ik ga niet liegen, Mercedes hier kloppen wordt gewoon heel erg lastig.”