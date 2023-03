In een kroeg vol vrienden in Sneek wordt Formule 1-held Nyck de Vries zelfs vanaf de wc gevolgd

Kilometer­vre­ter Max Verstappen ook snelste tijdens middagses­sie van vlekkeloos verlopen eerste testdag

Max Verstappen heeft een week voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen een vlekkeloze eerste testdag beleefd in Bahrein. Net als tijdens de ochtendsessie zette de regerend wereldkampioen in de middag de snelste tijd neer: 1.32,837. Bovendien was hij met maar liefst 157 rondjes de kilometervreter van de dag.