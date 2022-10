IndyCar-kampioen Alex Palou maakt F1-debuut voor McLaren in training

Ook Pato O’Ward zal deelnemen aan een vrije training namens McLaren. De Mexicaan maakt in november zijn debuut tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi in de auto van Lando Norris. Ook O’Ward heeft ervaring in de IndyCar Series.



Teambaas Andreas Seidl denkt dat de ervaring van Palou “nuttig is voor het team”. Zo kan Palou feedback geven over de auto van McLaren. Tegelijkertijd ziet McLaren een mogelijkheid om zowel Palou als O’Ward als coureurs te evalueren. ,,Het is een geweldige kans voor hen om hun vaardigheden te laten zien op het wereldtoneel van de Formule 1", aldus Seidl.