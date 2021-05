Internationale media: ‘Onverslaanbare Max Verstappen is de nieuwe Prins van Monaco’

PodcastDe overwinning van Max Verstappen in Monaco is niet alleen de Nederlandse pers opgevallen. Kranten vanuit heel Europa schrijven over de belangrijke zege op het iconische stratencircuit, die Max de leiding in het WK opleverde. Wat zeggen de Franse, Italiaanse, Duitse, Spaanse en Engelse media over de race van Verstappen?

Frankrijk

L’Équipe schrijft dat alles op zijn plek viel voor Verstappen in Monaco: ,,Hij kreeg het voor elkaar om het enige gevaarlijke moment van de race te overleven: de start.”



De krant benadrukt wel dat Verstappen het nodige geluk had dit weekend. Zo benoemt L’Équipe het uitvallen van Charles Leclerc en de strategische blunders van Mercedes als grootste redenen voor de dominantie van Verstappen.

Italië

La Gazzetta Dello Sport schrijft over een gerevolutioneerd wereldkampioenschap, nu Max de leiding over heeft genomen van Lewis Hamilton. Daarnaast noemt de krant Max de nieuwe ‘Prins van Monaco en het kampioenschap’ vanwege zijn eerste overwinning in het kleine staatje. Daarnaast benadrukt de roze krant dat het belang van een goede strategie nog maar eens bewezen werd en dat bijvoorbeeld Vettel daarvan profiteerde ten koste van Hamilton.

Duitsland

Het Duitse Bild heeft bovenal aandacht voor landgenoten Sebastian Vettel en Mick Schumacher. Ook de problemen bij Mercedes komen uitgebreid aan bod. Over het succes van Verstappen zegt de krant alleen dat slechts de start cruciaal was: „Er gebeurde niets meer in de volgende 78 ronden. Max Verstappen en Red Bull lanceren een indrukwekkende tegenaanval op Mercedes en nemen de leiding in het WK over, na de pijnlijke nederlaag in Barcelona twee weken geleden.”

Spanje

In Marca is er vooral lof voor de prestatie van Verstappen, die een ‘10' krijgt tegen een '0' voor Mercedes. „De race werd van de start tot finish gewonnen en gedomineerd door een onverslaanbare Verstappen. Dit zorgt ervoor dat hij de leiding heeft in het kampioenschap. Hij wordt achtervolgd door Hamilton die zevende werd op één van de slechtste Mercedes-dagen in jaren.” Ook is de krant erg te spreken over de tweede plek van Spanjaard Carlos Sainz. „Carlos was de enige die Max bij kon houden.”

Engeland

The Guardian spreekt van een foutloze rit van Verstappen. Hij reed zeer secuur door de straten van Monte Carlo voor 78 rondes, zonder dat er ook maar een klein foutje zichtbaar was. De krant denkt niet dat deze overwinning veel fans in extase heeft gebracht, maar vanuit een breder perspectief is het een belangrijke zege: „The Dutchman’s victory from the front to the flag is the absolute tonic the title fight required.”

