Internationale media zien Max Verstappen historie schrijven: ‘Als ook deze chaos hem niet stopt, wat dan wel?’

Op het circuit van Zandvoort liet Max Verstappen andermaal zien waarom hij de onbetwiste nummer 1 van het wereldkampioenschap is. Internationale media zagen Verstappen in zijn chaotische thuisrace, letterlijk en figuurlijk, boven komen drijven en het record van Sebastian Vettel evenaren door zijn negende zege op rij te pakken. ‘De weergoden hadden tegen hem kunnen samenzweren, maar Verstappen doorstond de storm.’

‘Moeder natuur heeft in ieder geval niets achtergehouden in een poging een dramatisch randje aan de Nederlandse Grand Prix te geven', begintThe Guardian. ‘Midden in de zandduinen van Zandvoort waaide in de loop van twee en een half uur de wind, en de regen stortte naar beneden in twee plotselinge invasies en verdween daarna. Maar te midden van dit alles bleef de enige zekerheid van de Formule 1 in 2023 volkomen onverstoorbaar. Regen of zonneschijn, het is Max Verstappen die als eerste over de streep komt', constateert de Britse krant.

‘De Nederlander werd naar de overwinning geschreeuwd door een aanbiddend thuispubliek van 105.000 mensen, die een absolute vastberadenheid uitstraalden om elke seconde van de middag te genieten, ook al moesten ze schuilen onder dunne poncho’s en dreigde de wind hun biertjes uit hun handen te blazen. Ze werden beloond toen hun man een opmerkelijk record neerzette. De overwinning, zijn negende op rij dit seizoen, staat gelijk aan het aantal van Sebastian Vettel voor Red Bull in 2013. Het is een reeks die indicatief is voor hoe verpletterend dominant hij en Red Bull dit seizoen zijn geweest.’

Verstappen ongenaakbaar

Die dominantie ziet ook BILD. ‘Er lijkt op dit moment in ieder geval geen serieuze (en permanente) concurrent voor de Red Bull-ster te zijn. Verstappen domineert de Formule 1 als geen enkele coureur. Met 339 punten leidt hij niet alleen gemakkelijk het rijderskampioenschap, maar zou hij Mercedes ook met 84 punten leiden in het constructeurskampioenschap. Ongelooflijk!', aldus de Duitse krant.

'Kan hij überhaupt nog verliezen?’, vragen ze zich in Duitsland dan ook af. ‘Max Verstappen wint niet alleen de Grand Prix van Nederland, zijn thuisrace, maar ook voor de negende keer op rij een grandprix! Een geweldige serie die tot nu toe alleen Sebastian Vettel heeft weten te behalen. In de paddock bestaat er geen twijfel over dat de regerend wereldkampioen volgend weekend, tijdens de Italiaanse Grand Prix in Monza, opnieuw als eerste over de finish zal komen en zichzelf daarmee tot enige recordhouder zal kronen.’

Bij de BBC werd er nooit echt getwijfeld aan de overwinning van Verstappen, ook al kwam hij in het begin van de race achter teamgenoot Sergio Pérez terecht. Ook een hevige regenbui, een rode vlag en een onderbreking van ruim 45 minuten brachten zijn overwinning niet in gevaar, zag het Britse medium. ‘Verstappen hield altijd de controle, zoals hij het hele seizoen heeft gedaan, en het leek er nooit echt op dat hij de race zou verliezen.’

‘Hij vertrok om een ​​seizoen met alle records te vestigen en hij heeft zojuist dat van negen opeenvolgende overwinningen van Sebastian Vettel geëvenaard', schrijft l’Équipe. ‘Om dit te bereiken moest Max Verstappen hard werken, maar hij gaf altijd een gemakkelijke indruk met de beste auto van de grid. Hij bleef bij de start van de race nog een ronde op zijn slicks staan, waardoor hij even de controle over de Grand Prix verloor. Maar de leider in het kampioenschap kwam als een kogel terug op Sergio Pérez en reeg de beste ronden aan elkaar', aldus de Franse sportkrant. ‘Ondanks de regen was hij onverstoorbaar en liet hij de leiding niet meer los en won hij voor het derde jaar op rij voor zijn publiek.’

Klasse apart

Het Spaanse Marca noemt de zege van Verstappen op Zandvoort een ‘superklasse’ en constateert dat er niets is dat de leider in het kampioenschap stoort, ondanks de onvoorziene gebeurtenissen en het veranderende circuit. ‘Zijn concentratie is lovenswaardig. Hij heeft het record van negen opeenvolgende overwinningen geëvenaard, dat op naam stond van Sebastian Vettel in zijn gouden dagen, eveneens bij Red Bull.’

Ook bij Amerikaanse sportsite The Athletic is er bewondering voor de prestaties van de Nederlander. ‘Als regen en chaos met de rode vlag Verstappen er niet van kunnen weerhouden geschiedenis te schrijven, wat dan wel? Hij finishte op slechts 3,7 seconden voorsprong, wat ver verwijderd is van de twintig seconden die hij op het veld had tijdens de laatste race in Spa, of de dertig seconden die hij de week daarvoor in Hongarije wist te behalen. Maar van de elf overwinningen van Verstappen dit jaar was zijn overwinning in Zandvoort misschien wel de meest indrukwekkende.’

Volledig scherm Buitenlandse media zagen dat Verstappen niet onder de indruk was van de veranderende weersomstandigheden. Hij boekte op het Circuit van Zandvoort zijn negende zege op rij. © ANP

‘Twee zware regenbuien zorgden ervoor dat de race werd beëindigd, waardoor er veel minder ruimte voor fouten overblijft dan normaal. Het was het soort race dat de neiging heeft om voor verrassingen te zorgen en winnaars te verrassen. Eén band die niet op zijn plaats zat, één kort moment waarop de concentratie achter het stuur wegglijdt, en het had hem de overwinning kunnen kosten. De weergoden hadden tegen Verstappen kunnen samenzweren. Red Bull heeft zijn strategie misschien verkeerd toegepast te midden van de stroom van regen en bandenwissels. Als hij een race zou verliezen, zou het deze zijn', analyseert The Athletic.

‘Maar dat deed hij niet', vervolgen de Amerikanen. ‘Verstappen bewees opnieuw waarom hij op dit moment zo ver weg is van de rest van het F1-veld. Het was opnieuw een knap staaltje van de coureur en het team die in perfecte harmonie samenwerkten, de storm doorstonden – letterlijk – om geschiedenis te schrijven met een record van negen opeenvolgende overwinningen.’

