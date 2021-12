Intiem moment in de gekte van Abu Dhabi: pa en zoon samen, beseffend dat ze het samen hebben geflikt

Mogelijk celstraf oud-Formule1-cou­reur Alesi na 'slechte grap’

Voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi is opgepakt nadat hij met vuurwerk het kantoor van zijn zwager heeft beschadigd. De 57-jarige Fransman, die in 1995 de Grote Prijs van Canada won in een Ferrari, noemde het een slechte grap, maar hij zal er wel voor moeten boeten.

22 december