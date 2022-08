Jan Lammers: ‘Tegenstanders moeten zich proberen in te leven in de mensen die er heel veel plezier uit halen’

Door Marijn Abbenhuijs



Nadenken over dingen die niet binnen zijn expertise vallen. Het is wat Jan Lammers vaak moet doen, sinds hij de sportief directeur is van de Dutch Grand Prix. De terugkeer vorig jaar van de Formule 1-race in Zandvoort heeft vanaf het begin af aan voeten in de aarde gehad. ,,Het gaat om inlevingsvermogen’’, vertelt hij. ,,Iedereen vindt wat van deze grand prix, zoals men van heel veel dingen wat vindt. Er heerst heel veel verwarring bij de mensen, vooral bij de wat oudere mensen die een minder gecompliceerd leven gewend zijn.’’