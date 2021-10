Jos Verstappen maakt rallydebuut in Assen: ‘Ben al zeven kilo afgevallen’

De 49-jarige Verstappen is inmiddels flink aan het trainen voor zijn nieuwe activiteit. ,,Ik ben al zeven kilo afgevallen en loop iedere ochtend hard”, laat hij weten op Verstappen.com. ,,Het wordt voor mij de eerste keer dat ik race met een navigator naast me. Ik heb er echt heel veel zin in en heb gemerkt dat ik rally heel erg leuk vind. Het is heel onvoorspelbaar.”