Jos Verstappen na slotstuk in Abu Dhabi: ‘Max is er wel even klaar mee’

En een goede auto had het team van Red Bull zo'n beetje vanaf het begin van het seizoen. ,,Er waren veel nieuwe reglementen en je weet na vorig jaar gewoon niet hoe je eruit gaat komen. Gedurende het jaar is de auto stilletjes verbeterd. Hij kwam steeds meer naar Max toe en dit was het resultaat", aldus voormalig Formule 1-coureur Jos. ,,Ik denk wel dat het volgend jaar weer wat dichter bij elkaar zit, dat is ook de bedoeling met deze regels. Ik hou natuurlijk ook van mooie gevechten op het circuit, dus een mooie strijd tot aan het einde zou mooi zijn.”



De vader van de wereldkampioen leeft altijd mee en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen Red Bull Racing. ,,Maar ik doe lang niet zoveel als Max. Hij is er wel een beetje klaar mee. Als je de titel binnen hebt is de druk er wel vanaf en dat maakt het ook minder spannend. Voor Max was het vooral belangrijk om dat record van overwinningen nog te breken.”