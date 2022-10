Kalender Formule 1 voor 2022 | Max Verstappen verzekerd van nieuwe titel: deze races zijn er nog te gaan

Zo laat komt Max Verstappen in actie bij de Grand Prix van Japan: zet in elk geval je wekker!

Na het mislukte weekend in Singapore ligt in Japan voor Max Verstappen een nieuwe kans om zijn wereldtitel te prolongeren. Maar hoe laat komt de wereldkampioen in actie in deel 2 van het Aziatische tweeluik? Zondagochtend om 7 uur begint de race.

8 oktober