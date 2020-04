‘Kans erg groot op seizoensstart Formule 1 met twee races in Oostenrijk’

Volgens Marko is de race in Oostenrijk goed te organiseren als alle teams chartervluchten nemen naar het naastgelegen Zeltweg vliegveld. Ook moet iedereen een coronatest ondergaan of in Oostenrijk in quarantaine. Of journalisten mogen komen is nog onduidelijk. ,,De focus gaat op digitaal en op de tv-uitzending. Het zou het eerste grote internationale evenement zijn. De beelden gaan de wereld rond”, vertelt de Oostenrijker. ,,Het zou een fantastische reclame zijn voor Oostenrijk en een signaal van hoe goed onze regering het doet.”