Kimi Räikkönen stopt er na dit seizoen mee: ‘Het is tijd voor nieuwe dingen’

Räikkönen reed in 2001 in een Sauber zijn allereerste grand prix. Daarna maakte Räikkönen de overstap naar McLaren, om vervolgens van 2007 tot en met 2009 voor Ferrari uit te komen. In zijn eerste jaar in Italiaanse dienst werd Räikkönen wereldkampioen. Het bleek achteraf zijn enige wereldtitel te zijn.



Na een korte uitstap naar de rallysport maakte de Fin in 2012 zijn rentree in de F1, ditmaal voor Lotus. Lang duurde het niet voordat hij in 2014 weer terugkeerde in de rode bolide van Ferrari. Tot en met 2018 reed hij weer voor de Italiaanse renstal, waarna hij de overstap maakte naar Alfa Romeo. In dienst van dat team zal hij zijn loopbaan ook eindigen.



Räikkönen won in zijn carrière 21 keer een grand prix, finishte 103 keer op het podium en startte 18 keer vanaf pole. Zijn laatste overwinning boekte Räikkönen in 2018, toen hij de snelste was in de Verenigde Staten.