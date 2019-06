Komt in Oostenrijk een eind aan de zegereeks van Mercedes?

Natuurlijk gaat Leclerc voor niets minder dan de winst. Maar ook Hamilton beloofde al dat hij in deze fase nog niet aan de titel denkt en vol voor de dagzege gaat. ,,Wie denkt dat ik hier anders ga handelen, heeft mij niet zo goed gevolgd de laatste jaren’‘, zo vertelde de wereldkampioen gisteren.



Maar vanaf P2 zal ook Verstappen zo hoog mogelijk inzetten. In 2016 was hij hier al eens tweede, vorig jaar won hij zelfs op het thuiscircuit van Red Bull Racing door pienter handelen van zijn team tijden een virtual safety car-situatie. En wat ook hielp was dat beide Mercedessen de finish toen niet haalden. Dus reken maar dat hij na een seizoen met vooralsnog twee derde, vijf vierde en één vijfde plaats minimaal weer het podium op wil. ,,Ik ben hier niet om vierde te worden’‘, benadrukte hij zelf al meermaals dit weekend. ,,Ik wil winnen.‘’



Winnen zou wel eens te hoog gegrepen kunnen zijn, maar onmiskenbaar heeft zijn RB15 weer wat meer tempo te pakken, na wat verbeteringen aan onder meer de vleugel. ,,De auto functioneert stukken beter, hier’‘, concludeerde Verstappen meteen na de kwalificatie. ,,Ik heb vooral meer grip.‘’



Gesteund door ruim 20.000 in het oranje gestoken landgenoten, kan de Limburger niet wachten om te beginnen. ,,Ik ben heel blij met hoe de auto voelt. Laten we er vol voor gaan’’, communiceerde Verstappen vanmorgen nog via Twitter, waar hij wat foto’s plaatste van de #OrangeArmy en zijn gele leeuwenhelm.