Koning Lewis VI regeert, maar Max nadert

Door Arjan Schouten



Lewis Love. De liefde voor de wereldkampioen is wijdverspreid op Silverstone. Union Jacks met racenummer 44. Spandoeken met ‘Hammer Time’ en ‘Lewis, please get Silverstone in a Partymode’. Hamilton-petjes, Hamilton-polo’s, Hamilton-caravans, Hamilton-klapstoelen. Ja, op het circuit in het landelijke Northamptonshire is maar één koning en dat is de man die zichzelf morgen tot ‘King Lewis the 6th’ hoopt te kronen. Het zou een primeur zijn, geen coureur won vaker dan vijf keer op het tot racewalhalla getransformeerde oorlogsvliegveld.



Opgegroeid in Stevenage, slechts 80 kilometer verderop, voelt Silverstone voor Hamilton als een tweede thuis. Op zijn territorium is de vijfvoudig wereldkampioen van Mercedes voor de fans koning, keizer, Lord, paus en een racende afgezant van God tegelijk. Zes van de negen races gewonnen dit seizoen, de grote favoriet voor morgen.