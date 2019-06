Krijgt Niki Lauda zijn bocht terug?

Door Arjan Schouten



Het mag geen verrassing heten, de GP van Oostenrijk staat dit jaar volledig in het teken van de onlangs overleden Niki Lauda. Geboren in Wenen en wereldkampioen in 1975, 1977 en 1984. Dertien keer deelnemer aan de GP van Oostenrijk en pas bij zijn voorlaatste deelname in 1984 winnaar op de oude Österreichrring, die nu Red Bull Ring gedoopt is. Wie door de tunnel onder de paddock loopt, passeert tientallen grote portretten van de bij leven al legendarische coureur. Van voor en na die beroemde crash met vlammen in Duitsland in 1976. Bij de entree van de paddock is de Ferrari 312 T te bewonderen. De wagen waarmee hij in 1975 zijn eerste wereldtitel won.