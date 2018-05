Kubica test voor Williams in Barcelona

Kubica (33) moest in 2011 abrupt afscheid nemen van de Formule 1 na een zwaar ongeluk tijdens een rally, waardoor hij ernstig letsel opliep aan een arm en hand. Pas na een lange revalidatie kon hij weer achter het stuur van een raceauto kruipen. Kubica, in 2008 winnaar van de Grote Prijs van Canada, wilde dolgraag terugkeren in de Formule 1. De Pool was afgelopen winter lang in de race om één van de twee vaste coureurs van Williams te worden, maar de Britse renstal gaf de voorkeur aan Sergej Sirotkin uit Rusland. Kubica moest zich tevreden stellen met een rol als test- en reservecoureur.