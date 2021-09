Kubica vervangt Räikkönen ook in Monza

Coureurs vragen Coronel hemd van het lijf: ‘Als Hamilton had gebeld, had ik gezegd: Sorry, ik ben ziek’

3 september Wereldkampioen Lewis Hamilton in het oranje, Fernando Alonso die Nederlandse hulp inroept van Tom Coronel en Valtteri Bottas over Hollandse lekkernijen. Het internationale F1-circus geniet in Zandvoort en kan niet wachten om eindelijk gas te gaan geven.