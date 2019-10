Kwalificatie Formule 1 in Japan uitgesteld door tyfoon

Door Rik Spekenbrink

Kort voor de eerste vrije training van vrijdagochtend kwam de organisatie met een officiële mededeling. Alle activiteiten op Suzuka voor zaterdag zijn afgelast. Het circuit is gesloten voor publiek en media. De kwalificatie voor de Formule 1 is uitgesteld naar zondagochtend 10.00 uur Japanse tijd, 03.00 uur in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag. De race wordt niet uitgesteld, om 14.10 uur (07.10 uur in Nederland) gaat die zondag van start. De derde vrije training komt te vervallen.

De hele week ging het in Japan al over Hagibis, een tyfoon van de zwaarste categorie die vanaf de Stille Oceaan onderweg is naar het vasteland. Waren de weersverwachtingen eerst nog onzeker, dichter bij het raceweekeinde werd duidelijk dat vooral zaterdag noodweer op komst is. Veel regen en windstoten van meer dan 100 kilometer per uur maken het te gevaarlijk om te racen. Bovendien moet aan de veiligheid van het publiek worden gedacht. De meeste racefans komen per trein naar Suzuka, maar mogelijk rijden die zaterdag niet.

Max Verstappen vermoedde donderdag al dit scenario op komst was. Hij maakte er geen punt van, concludeerde alleen dat hij nu op zaterdag meer vrije tijd heeft. Dat het gebruikelijke ritme van een raceweekeinde nu wordt doorbroken met kwalificatie en race op één dag maakte voor hem niets uit, zo zei Verstappen.

Het is niet de eerste keer dat pas op zondagochtend wordt gekwalificeerd voor de grand prix. In 2004 en 2010 zorgde slecht weer in Japan voor eenzelfde maatregel. En in 2015 gebeurde hetzelfde bij de Grote Prijs van Amerika in Austin.

Hoewel het hart van Hagibis niet recht over het land trekt, maar nog altijd boven zee is wanneer het Suzuka passeert, zorgen de uitlopers ook voor slecht weer. Daarom was de Japanse Formule 4 eerder al uit het programma geschrapt, om ruimte te creëren voor verschuivingen in de Formule 1. Een korte race van de Porsche Carrera Cup Japan vormt nu zondagochtend het enige bijprogramma.

Voor zondag wordt overigens droog en rustig weer voorspeld in Suzuka.