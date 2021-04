Laatste woord nog niet gezegd tussen Bottas en Russell: ‘Wil je ons soms dood hebben?

Eenmaal terug in de paddock was Bottas duidelijk over de crash: ,,Ik zag George (Russell, red.) op het rechte stuk, en daarna bewoog hij naar rechts. In de herhaling zie je dat er plek was voor twee auto’s, maar hij verloor de controle en daarna was het game over . Ik weet niet waarom hij zo reageerde. Het was duidelijk zijn fout. Ik heb nog niet met hem gesproken, dat laat ik over aan de stewards", aldus Bottas voor de camera van Ziggo Sport .

‘Als het iemand anders was, reageerde hij niet zo’

Russell las de situatie anders. ,,Hij had geen respect voor de snelheid en de conditie van de baan. Wil je ons beide soms dood hebben?”, reageerde de Williams-coureur bij dezelfde microfoon. ,,Het was een teleurstellend einde, want hij zag me absoluut. We hebben als coureurs een gentlemen's agreement: als een auto met grotere vaart van achteren komt, trek je niet aan het stuur om iemand van zijn lijn af te dwingen. Met deze snelheden kan de kleinste beweging al grote gevolgen hebben.”



,,Het is frustrerend", ging Russell verder. ,,Ik vecht voor P9 en hij zou wekelijks voor podiums en overwinningen moeten racen. Dit is iets wat je misschien doet als je voor de winst vecht. Ik ben gefrustreerd want als het een andere coureur was, had hij niet zo gereageerd. Maar we zijn volwassenen en gaan hier vast nog een gesprek over hebben.”