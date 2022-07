Lach op gezicht bij Verstappen door oranjegetinte Red Bull Ring

Alonso vestigt record in Formule 1 en zit op kwart van afstand naar de maan

Fernando Alonso heeft in de Grote Prijs van Groot-Brittannië een nieuw record gevestigd. Met 92.643 kilometer heeft hij van alle coureurs die ooit in de Formule 1 reden, de grootste afstand afgelegd. De 40-jarige Spanjaard had daarvoor 346 Grands Prix nodig.

4 juli