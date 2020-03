Lammers: Op dag dat Bruno Bruins ontslag neemt, moeten wij het niet over sport hebben

Video Manager Max Verstappen: We kunnen alleen maar afwachten

17:29 Raymond Vermeulen, de manager van Formule 1-coureur Max Verstappen, heeft het uitstel van de Grand Prix van Nederland op Zandvoort uiteraard zien aankomen. Ook op 3 mei gaat het Formule 1-seizoen na eerder afgelastingen niet van start. ,,Het is de nieuwe realiteit", zei Vermeulen. ,,Wereldwijd gaan evenementen niet door. In de Formule 1 is het niet anders.”