Lance Stroll fit genoeg voor start Formule 1-seizoen dit weekeinde

Stroll moest de testdagen, ook in Bahrein, aan zich voorbij laten gaan en het was onzeker of hij de start van het nieuwe seizoen zou meemaken. ,,Het was een opmerkelijk ongelukje. Ik viel van mijn fiets toen mijn band in een geultje terechtkwam. Gelukkig viel de schade mee en met een kleine ingreep aan mijn rechterpols is de blessure verholpen”, zei Stroll. ,,Sinds de ingreep heb ik hard gewerkt om er zeker van te zijn dat ik volledig fit ben om te kunnen presteren dit weekend.”