Latifi maakt bij Williams F1-veld voor 2020 compleet

Latifi was al reserverijder bij Williams. Hij mocht afgelopen seizoen al zes keer de eerste vrije training afwerken in de bolide van de Britse renstal. Hij kwam als racer uit in de Formule 2, waarin hij met nog één raceweekeinde voor de boeg op de tweede plaats in het kampioenschap staat.



Williams maakt een zeer moeizaam seizoen door. De auto’s waren verreweg de langzaamste in het veld. Kubica wist dit jaar in de Grote Prijs van Duitsland het enige WK-punt te scoren voor het team.

,,We hebben hoge verwachtingen van Nicholas. We zijn onder de indruk van zijn prestaties in de Formule 2 en zijn werk bij ons team achter de schermen”, zei teambaas Claire Williams. ,,Ik denk dat we met hem een coureur in huis hebben die ons volgend jaar vanuit de achterhoede kan terugbrengen naar het middenveld.”

Met de aanstelling van Latifi is het laatste stoeltje voor 2020 vergeven. Alle tien Formule 1-teams hebben hun bezetting rond. De meeste teams houden vast aan dezelfde coureurs als in 2019. Bij Renault neemt de Fransman Esteban Ocon de plek over van de Duitser Nico Hülkenberg.