Leclerc drie tienden te snel voor Verstappen bij kwalificatie in Frankrijk

Opluchting bij Charles Leclerc na 'angstige momenten' en 'mooie gevechten met Max’

Charles Leclerc schreeuwde het uit toen hij over de finish kwam en de zege in de Grand Prix van Oostenrijk definitief binnen had. ,,Ow, mijn God, ik was bang, ik was bang", stamelde de Ferrari-coureur over de radio.

10 juli