Leclerc: Druk? Ik denk er niet eens aan

Door Arjan Schouten



In de lunchpauze van zijn laatste testdag nam de 21-jarige Charles Leclerc plaats achter een microfoon om te vertellen over zijn eerste ervaringen bij topteam Ferrari en zijn verwachtingen over komend seizoen. Eerst tien minuten in het Engels, toen tien minuten in vloeiend Italiaans en uiteindelijk ook nog tien minuten in zijn moedertaal Frans. De strekking van het verhaal van de Monegask, gepromoveerd van Sauber naar de Italiaanse Scuderia? Die immense druk waar de kenners het altijd over hebben als het over Ferrari gaat, ervaart hij nog helemaal niet. ,,Natuurlijk kijkt heel Italië mee. Als je een Ferrari bestuurt, zijn de verwachtingen altijd hoog. Maar die druk daar denk ik niet eens aan. Althans, zo min mogelijk’‘, zo vertelde Leclerc, die geniet van zijn eerste meters in de Ferrari. ,,Het blijft natuurlijk maar testen, maar het voelt al heel goed, allemaal. Veel rondjes gereden, het programma goed af kunnen werken. Voor nu ben ik heel gelukkig.‘’



De stap van een laagvlieger naar een van de beste teams viel hem mee, zo bekende hij. ,,Toen ik hier vorig jaar arriveerde voor de eerste tests, viel me dat zwaarder. Toen kwam ik net uit de Formule 2 en was de stap groot. Nu stap ik van de ene naar de andere Formule 1-auto en is voor mijn gevoel de stap kleiner. Ik was vrij snel gewend in die auto. Ik voel me al redelijk op m’n gemak in de auto, die vrij eenvoudig te besturen is.‘’