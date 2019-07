Leclerc het snelst in Ferrari, Verstappen noteert vijfde tijd

Het duurde lang voordat de coureurs de baan op gingen, vanwege een regenbuitje aan het begin van de training. In het laatste half uur was er alsnog volop actie op Silverstone. Verstappen zocht vooral naar balans in zijn bolide, iets waar hij vrijdag niet in slaagde. De Nederlander, twee weken geleden winnaar van de GP van Oostenrijk, moest aan het einde van de sessie een snelle ronde afbreken toen hij bijna de controle verloor over zijn Red Bull. Hij wist ternauwernood uit de grindbak te blijven.



Pierre Gasly was, net als in beide trainingen gisteren, weer sneller dan teamgenoot Verstappen. De Fransman kwam tot 1.26,118, terwijl de Nederlander 1.26,440 op de klokken zette. Dat was overigens wel genoeg om Bottas nipt achter zich te houden.