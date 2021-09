Leclerc krijgt straf vanwege nieuwe Ferrari-motor en start in Rusland achteraan

Ferrari introduceert in Sotsji een nieuw hybride systeem in de auto, iets wat de Italiaanse renstal enkele weken geleden al aankondigde. ,,Het belangrijkste doel is om hiermee ervaring op te doen voor volgend jaar”, aldus Ferrari. ,,We gaan dit systeem gespreid invoeren bij onze coureurs.” Leclerc krijgt in Rusland de beschikking over het nieuwe hybride systeem, in combinatie met een nieuwe motor. Zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz moet daar nog even op wachten.