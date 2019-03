Leclerc: Mijn eerste podium, maar dit doet wel pijn

Hamilton: Dit maakt Charles alleen maar sterker

19:50 De grote pechvogel in Bahrein was natuurlijk Charles Leclerc. Coureur van de dag en de enige die op basis van snelheid had mogen winnen, alleen gooiden motorproblemen roet in het eten. ,,Charles was geweldig, die jongen gaat nog genoeg races winnen’‘, voorspelde Lewis Hamilton.