Lewis Hamilton bekent mentale worstelingen: ‘Het kost veel kracht en moeite om door te blijven gaan’

Lewis Hamilton geef toe dat hij het af en toe mentaal en emotioneel zwaar heeft. ,,Op sommige dagen is het moeilijk om positief te blijven”, schrijft de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 op zijn sociale media.

De Britse coureur van Mercedes heeft sombere woorden voor zijn miljoenen volgers. ,,Het is al zo’n zwaar jaar geweest met alles wat er om ons heen gebeurt. Ik heb het al een lange tijd mentaal en emotioneel zwaar en het kost veel kracht en moeite om door te blijven gaan, maar we moeten blijven vechten. We kunnen zoveel doen en bereiken”, schrijft de 37-jarige Brit, die vorig jaar in de laatste race zijn achtste wereldtitel verspeelde en Max Verstappen tot zijn grote ontsteltenis wereldkampioen zag worden in Abu Dhabi.

Hamilton heeft echter wel een opbeurende boodschap. ,,Ik schrijf dit om te zeggen dat het OK is om je te voelen zoals je je voelt. Weet gewoon dat je niet alleen bent en dat we ons hier doorheen gaan slaan. Ik stuur jullie allemaal positiviteit en liefde!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hamilton voelde zich door de controversiële besluiten van de wedstrijdleiding in Abu Dhabi bestolen van de wereldtitel en hield zich maandenlang stil om het verlies te verwerken. De winnaar van 103 grands prix begon dit jaar toch aan zijn zestiende seizoen, maar in de eerste twee races is het hem nog niet gelukt uit te blinken in zijn nieuwe Mercedes.

Bekijk hier onze F1-video’s: