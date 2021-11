Lewis Hamilton geeft met sensationele zege in Brazilië waarschuwing af aan WK-leider Max Verstappen

Lewis Hamilton kreeg de afgelopen twee races een tik op de kin van Max Verstappen. Maar ondanks twee straffen, sloeg hij in Brazilië hard terug. Na een smakelijk gevecht op Interlagos, gewonnen door de Brit, is het verschil in de WK-stand teruggelopen van 21 naar 14 punten.

Door Rik Spekenbrink



Het geweldige Formule 1-seizoen krijgt de apotheose die het verdient. In de woestijn gaan Max Verstappen en Lewis Hamilton in de laatste drie races uitvechten wie wereldkampioen wordt. Leek de Nederlander in de Verenigde Staten en Mexico het momentum te hebben gepakt, en oogde Hamilton na die races aangedaan, in Brazilië sloeg hij terug. Geholpen door een ijzersterke auto won hij een zinderende Grand Prix van São Paulo. Verstappen werd tweede en zag zijn voorsprong in het WK slinken met zeven punten.

Wat was het weer een geweldig gevecht tussen de twee kemphanen. Hamilton had geen enkele hinder van twee straffen in Brazilië. Hij startte de sprintrace zaterdag vanaf de laatste plek en de grand prix vanaf de tiende stek, maar hij was alsnog de grote winnaar.

Geweldige start Verstappen

Verstappen leek bij de start goede zaken te doen. Hij kwam geweldig van zijn lijn, zette zijn auto al snel naast die van polesitter Valtteri Bottas, en ging als eerste de linkerknik in. De Fin werd nog wat naar buiten gedrukt en was gezien. Helemaal toen hij ook nog wijd ging een paar bochten later en ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez hem kon passeren.

Bekijk de laatste ronde van Lewis Hamilton.

Over goede starts gesproken: Lewis Hamilton was als een raket vertrokken. Hij lag direct zevende, even later vierde en toen liet Bottas hem uiteraard passeren. Door een safety car, vanwege troep op de baan, was de voorsprong die Verstappen had opgebouwd ook verdwenen. ,,Laten we die gasten pakken”, zei Hamilton over de boordradio. De twee straffen die hij dit weekeinde moest nemen, deden hem dus amper pijn, want hij kon ‘gewoon’ het gevecht aan met de beide Bulls.

Bij de rollende herstart was Verstappen - zoals eigenlijk altijd - bij de pinken. Samen met Pérez konden ze Hamilton achter zich houden. Maar de Mercedes was duidelijk sneller. Hamilton had er twee pogingen voor nodig, want Pérez pareerde de eerste, maar moest toen capituleren.

De Brit kon op jacht naar Verstappen. Maar hij kwam aanvankelijk niet dichterbij, de marge bleef rondenlang zo tussen de drie en vier seconden.

Volledig scherm © AP

Strategie Mercedes en Red Bull

Hamilton nam daarop het besluit als eerste van banden te wisselen, in een poging tot een undercut. Verstappen pareerde logischerwijs direct de ronde erop, stond precies even lang stil, en kwam voor Hamilton terug op de baan. Wel was de voorsprong van de Nederlander gehalveerd. ,,Dit moeten we niet nog eens laten gebeuren”, meldde Verstappen dan ook aan zijn engineer.

Hij kon Hamilton achter zich houden, op een ruime seconde, maar koos in ronde 40 inderdaad zelf de ‘aanval’ door als eerste voor de tweede stop naar binnen te gaan. Hij gaf de leiding in de wedstrijd op, vol risico, maar wel bewust. De Brit reageerde niet meteen, maar wel redelijk snel, en kwam opnieuw achter Verstappen terecht. De Mercedes-mannen baalden. ,,We gooien een eenvoudige 1-2 weg”, zei Bottas, overigens onduidelijk waarop hij dat baseerde. ,,Nee, nee, hier vroeg ik niet om”, zei Hamilton over de keuze voor de harde band.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar hij ging op die verse banden als de brandweer en kwam snel binnen DRS-afstand. Hij kon Verstappen gaan aanvallen, deed dat ook, samen belandden ze buiten de baan, een touché kon nog net worden vermeden. De wedstrijdleiding bekeek het incident maar interpreteerde het als legaal. ,,Uiteraard”, reageerde Hamilton, vermoedelijk cynisch bedoeld.

Hij kon opnieuw beginnen. Maar hij was sneller, bij de vierde serieuze poging moest de Limburger zich gewonnen geven. Hamilton was weg, Verstappen werd tweede, voor Bottas. Sergio Pérez snoepte in de laatste ronde nog wel het bonuspunt voor de snelste raceronde af van Hamilton, wie weet hoe belangrijk dat achteraf blijkt te zijn.

Slotstuk in Formule 1

Zo gaat het seizoen in ieder geval niet worden beslist in Doha, volgende week. De MotoGP-baan is voor iedereen nieuw. Net als het circuit in Jeddah, Saoedi-Arabië, waar de voorlaatste race gepland staat. Maar misschien eindigt het allemaal wel pas in Abu Dhabi. Dat zou het verhaal helemaal af maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.