Lewis Hamilton in het oranje bij wandeling over circuit in Zandvoort

De Formule 1-coureurs die dit weekeinde de Dutch Grand Prix racen in Zandvoort, zijn donderdag gearriveerd op het circuit. Ook Max Verstappen is aanwezig. De coureur van Red Bull maakte een wandeling over de vernieuwde baan. Doorgaans slaat Verstappen de zogeheten ‘trackwalk’ over, die de coureurs gebruiken om de baan te inspecteren.

Lewis Hamilton kwam aan in een opvallende oranje outfit. Een oranjekleurige zonnebril maakte deel uit van de outfit van de zevenvoudig wereldkampioen. De Australiër Daniel Ricciardo van McLaren was een van de eersten die op het Noord-Hollandse circuit in de duinen arriveerde. Ook de Spanjaard Fernando Alonso van Alpine is er.



De Formule 1 is na 36 jaar terug in Zandvoort. Het circuit heeft een grote metamorfose ondergaan. Niet alleen de baan is vernieuwd, maar ook zo’n beetje alle gebouwen en toegangswegen zijn gemoderniseerd. Bovendien zijn er speciaal voor de Grote Prijs tribunes geplaatst met ruimte voor de tienduizenden bezoekers.

Volledig scherm Max Verstappen lacht tijdens een telefoontje met zijn vader Jos. © ANP

Voor vrijwel alle coureurs is de baan in Zandvoort nieuw. Verstappen is de enige van de twintig Formule 1-coureurs die al wat ronden reed over het circuit. Hij mocht vorig jaar al als eerste het vernieuwde circuit inwijden, waar twee zogeheten kombochten zijn aangelegd. De Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht zijn schuin aflopend en hebben een hellingsgraad, waardoor de coureurs sneller door deze bochten kunnen rijden.

Verstappen vindt een verkenning van het circuit te voet een zinloze bezigheid, liet hij al vaak genoeg weten. Hij inspecteert de baan tijdens zijn eerste trainingsrondjes. Ook zijn grote concurrent Hamilton slaat de wandeling meestal over en beschouwt de ‘trackwalk’ als nutteloos. Verstappen en Hamilton zijn dit jaar verwikkeld in een spannende strijd om de wereldtitel. Na zijn zege vorig weekeinde in de verregende Grote Prijs van België is de achterstand van Verstappen op de Britse klassementsleider van Mercedes nog maar drie punten.

Volledig scherm Beitske Visser en Nyck de Vries op het circuit. © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm Pierre Gasly. © REUTERS

