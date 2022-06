Lewis Hamilton is er ondanks rugpijn gewoon bij in Canada: ‘Zou het voor geen goud willen missen’

Lewis Hamilton is vastberaden om komend weekend weer plaats te nemen in zijn Mercedes tijdens de Grote Prijs van Canada in de Formule 1. Het was even onzeker of de 37-jarige Britse coureur wel zou gaan rijden in Montreal omdat hij zondag na de Grote Prijs van Azerbeidzjan klaagde over rugpijn.

,,Ik ben er dit weekend bij, ik zou het voor geen goud willen missen”, schrijft de zevenvoudig wereldkampioen op Instagram.

Hamilton zegt dankbaar te zijn voor de steun die hij online kreeg na de race in Bakoe. De Brit schrijft dat zijn rug nog wat pijnlijk aanvoelt en onder de blauwe plekken zit, maar zegt verder geen serieuze klachten te hebben. Om te herstellen heeft hij acupunctuur en fysiotherapie ondergaan.

Hamilton is gemotiveerd om komend weekend in Canada gewoon weer te racen. ,,We moeten blijven vechten. Nu is het moment om onszelf bijeen te rapen en dat zullen we dan ook doen”, aldus de Brit die in Bakoe als vierde eindigde achter teamgenoot George Russell (derde) en de Red Bull-coureurs Sergio Pérez (tweede) en Max Verstappen (eerste).

De zevenvoudig wereldkampioen eindigde zondag op de vierde plek in de Grote Prijs van Azerbeidzjan en klaagde vanuit zijn stuiterende auto over zijn zere rug. ,,My back is killing me man”, riep hij via de boordradio.

,,Hij is er slecht aan toe”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff na afloop van de race. ,,We moeten zo snel mogelijk een oplossing vinden. Wellicht is die oplossing wel dat we een van onze reserverijders moeten gaan klaarstomen. Het is niet alleen Lewis’ probleem, ook George Russell heeft er last van. En coureurs van andere teams klagen er ook over. Voor zover ik weet, vinden bijna alle rijders dat er iets moet gebeuren.”

