Lewis Hamilton kent dramatische kwalificatie en start in achterveld bij GP Saoedi-Arabië

,,Het spijt me jongens”, sprak Hamilton in de richting van zijn team, toen duidelijk was dat hij niet tot de vijftien beste coureurs behoorde. Hij realiseerde uiteindelijk de zestiende tijd, waar teammaat George Russell zich zonder veel moeite plaatste voor Q2. Daarin was er een rode vlag wegens een flinke crash van Mick Schumacher.



Toen Hamiton bij Viaplay sprak over zijn mislukte kwalificatie, was hij met name met zijn gedachten bij Schumacher. ,,De auto deed het in VT3 nog goed. Daarna hebben we een aantal dingen veranderd en werd hij een nachtmerrie om te besturen. Maar om eerlijk te zijn maak ik me momenteel meer zorgen om Mick.”