Lewis Hamilton leidt 1-2 Mercedes, Max Verstappen heeft vijf auto's voor zich: ‘Soms heb je van die dagen’

De problemen met de veiligheidscamera’s rond de baan die de eerste training lamlegden waren verholpen en dus konden de teams op het Circuit Gilles Villeneuve eindelijk hun gang gaan. Negentig minuten kregen ze daarvoor, in plaats van het gebruikelijke uur. In de openingsfase lag er nog veel vuil op de baan en was er dus weinig grip, maar al snel gingen de tijden omlaag.

Toen Verstappen start/finish passeerde na een vliegende ronde, passeerde hij een stilvallende Nico Hülkenberg. Zijn Ferrari-motor gaf er de brui aan, waarna er zich flink wat rook ontwikkelde bij de Haas. Niet lang nadat de baan vervolgens weer was vrijgegeven, zorgde Esteban Ocon opnieuw voor een rode vlag. Ook hij was met zijn Alpine tot stilstand gekomen.

Dit gebeurde er met Hülkenberg

Naarmate de training vorderde kwam een regenbui steeds dichterbij. Donkere wolken pakten zich samen boven Montréal, maar uiteindelijk viel het mee hoeveel er viel. Waaien deed het wel volop in de eindfase, toen de snelste tijden al gereden waren. Bij Mercedes groeide het vertrouwen in de (veel te laat) ingeslagen weg al met een dubbel podium in Spanje en ook in Canada staan ze er voorlopig goed bij. Lewis Hamilton nam de toptijd voor zijn rekening (1.13,718), met land- en teamgenoot George Russell op 0,027 seconde.

Volledig scherm Lewis Hamilton in actie. © Getty Images via AFP

Verstappen eindigde met een 1.14,142 als zesde, achter de Mercedessen, de beide Ferrari’s én Fernando Alonso. Nyck de Vries zat in het kielzog van zijn Japanse teamgenoot op P16. Al met al lijkt het dicht bij elkaar te zitten in Montréal, waar morgen veel meer regen voorspeld is. Het belooft dus een interessante ‘qualifying day’ te gaan worden op het Circuit Gilles Villeneuve.

Finetunen

,,Het was geen normale vrijdag", blikte Verstappen terug op de onconventionele trainingsdag. ,,Gelukkig hebben we in de tweede training onze rondjes kunnen rijden. Ik denk dat we nog werk voor de boeg hebben, want de auto gaat op dit moment nog niet echt goed over de kerbstones. Slecht ging het niet, maar we moeten nog wat dingen aan de afstelling finetunen. Het was een wat lastige sessie en soms heb je van die dagen. We weten wat de minder sterke punten van onze auto zijn en de kerbs die hier liggen, passen niet bij onze wagen. Dat proberen we voor morgen te verbeteren.”

Dit ging maar net goed tussen De Vries en Magnussen

Volledig scherm © Getty Images via AFP

