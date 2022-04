Lewis Hamilton lijkt als enige niet mee te gaan met de ontwikkelingen om zich heen

De Formule 1 is terug in Melbourne, waar het sinds de uitbraak van het coronavirus niet meer is geweest. In Australië wil de koningsklasse van de autosport laten zien in hoeverre het zich ontwikkeld heeft. Die ontwikkeling lijkt op iedereen van toepassing, behalve op Mercedes en Lewis Hamilton.