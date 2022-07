Lewis Hamilton ontstemd door gejuich Max Verstappen-fans en reageert op misdragingen

Lewis Hamilton vindt het onbegrijpelijk dat zijn crash van vrijdag tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk met gejuich werd begroet door de Max Verstappen-fans op de tribune. De zevenvoudig wereldkampioen vloog hard in de muur en was blij dat hij ongedeerd kon uitstappen.

,,Tijdens de crash kreeg ik de reacties vanaf de tribune niet mee, want er gingen veel dingen door mijn hoofd”, reageerde Hamilton gisteren na de sprintrace, waarin hij als achtste eindigde. ,,Ik hoorde het pas achteraf en keur het absoluut niet goed. Een coureur kan na zo’n crash wel in het ziekenhuis belanden. Gaan we dat toejuichen?”

,,Het is verbijsterend dat mensen dat doen, wetende hoe gevaarlijk onze sport is. Ik ben dankbaar dat het goed is afgelopen en dat ik niet gewond ben geraakt.”

De Grand Prix van Oostenrijk is de thuisrace van Red Bull, het team van Max Verstappen. Daarom wordt hij in dit weekend in Spielberg gesteund door een oranje zee van duizenden Nederlandse fans. Bij de Grand Prix van Groot-Brittannië, de thuisrace van Hamilton, leidde een zware crash van Verstappen vorig jaar nog tot feestvreugde bij de Britse supporters.

,,Je mag nooit iemands ondergang, iemands blessure of crash toejuichen”, vindt Hamilton, die vorig jaar door Verstappen op het nippertje van een achtste wereldtitel werd gehouden. ,,Het had niet mogen gebeuren op Silverstone en hier evenmin.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gedrag supporters

De Formule 1 laat weten dat het gedrag van een aantal fans sowieso te wensen overlaat. Diverse vrouwelijke bezoekers van de Formule 1-race in Oostenrijk hebben op sociale media hun beklag gedaan over het gedrag van de daar aanwezige fans.

‘We zijn op de hoogte gebracht van berichten dat sommige fans tijdens het evenement volledig onaanvaardbare opmerkingen van anderen hebben gekregen’, zo luidt de verklaring. ‘We hebben dit aan de orde gesteld bij de promotor en de beveiliging en zullen spreken met degenen die deze incidenten hebben gemeld. We nemen dit zeer serieus. Dit soort gedrag is onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd. Alle fans moeten met respect worden behandeld.’

Hamilton zegt in een reactie op Instagram dat hij het ‘walgelijk’ en ‘teleurstellend’ vindt wat er gemeld wordt over het gedrag van de fans. Hij spitst zijn reactie vooral toe op vermeende homofobe en racistische uitingen. ,,Het bezoeken van een GP zou nooit een bron van angst of pijn moeten zijn (..). Alsjeblieft, als je zoiets ziet gebeuren, rapporteer het aan de beveiliging en de organisatie. We kunnen niet achterover leunen en dit laten doorgaan.”

Volledig scherm Lewis Hamilton reageert op de misdragingen van fans. © Lewis Hamilton Instragram.

Bekijk hier de crash van Lewis Hamilton.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.