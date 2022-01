‘Lewis Hamilton speelt het spel echt op de limiet, maar hij zit straks gewoon weer in die Mercedes’

Waardering van collega's: ook coureurs kiezen Verstappen als beste van het seizoen

In navolging van de teambazen hebben ook de collega-coureurs Max Verstappen gekozen tot beste Formule 1-rijder van het afgelopen jaar. De eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse kreeg de meeste stemmen in de verkiezing die door de Formule 1 zelf was georganiseerd. Lewis Hamilton eindigde als tweede en Lando Norris werd derde.

28 december